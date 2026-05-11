Polverosi: "Questa Fiorentina è un insulto al calcio. I giocatori hanno tradito la maglia un'altra volta"

Salvezza sì, ma al termine di una gara totalmente da dimenticare per la Fiorentina.

Un aspetto questo che viene sottolineato chiaramente dal giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, il quale scrive: “La Fiorentina è salva davvero, ma non c’è niente, proprio niente, per cui rallegrarsi. L’ultimo punto, quello che ha consentito ai viola di restare in Serie A, è arrivato con lo 0-0 al Franchi contro il Genoa: se la partita dell’Olimpico col 4-0 della Roma è stata umiliante per la Fiorentina, questo pareggio dentro questa partita è mortificante. Più esattamente: è un insulto al gioco del calcio”.

E poi: “La gente aspettava un sussulto, una fiammata, un modo di salutare alla fiorentina (“f” minuscola) con un po’ di sangue nelle vene, con un po’ di voglia di rivincita, invece i giocatori che indossano la maglia col giglio l’hanno tradita un’altra volta”.

Infine: “A Paratici spetta un lavoro difficilissimo. Buttare via tutto e ricominciare da zero? O fare delle scelte col timore di sbagliare ancora? Dicono che sarà un’estate caldissima, al Parco Viola allora sarà torrida”.