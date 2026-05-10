Un minuto prima della fine...e scatta la contestazione dello stadio. Pesanti cori per la squadra

Un minuto alla fine dell'incontro tra Fiorentina e Genoa, lo 0-0 ormai è certificato, nessuna delle due squadre ha la minima voglia di spingere. In quel momento lì è scattata la dura, pesante contestazione dei tifosi viola all'indirizzo dei giocatori.

I cori

“Fate ridere”, “Uomini di m…” e tanto altro ancora, tutto quello che era rimasto dentro ai sostenitori gigliati in questi mesi, in cui c'è stata da rincorrere la salvezza, è uscito fuori in quegli attimi. E' stata un po' come una resa dei conti per tutto quello che abbiamo dovuto digerire dall'inizio della stagione ad oggi.

Anche ai dirigenti presenti in tribuna non è andata molto meglio.

Tirare la linea

Un supplizio, lo abbiamo già scritto e detto in ogni modo, del quale avremmo fatto volentieri a meno. Ma anche il momento in cui tirare la linea, azzerare tutto e decidere di ripartire in modo diametralmente opposto, anche perché un'altra stagione del genere sarebbe intollerabile.