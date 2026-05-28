Lo Monaco: "Grosso è una scelta calcolata e studiata di Paratici, le cose però si complicano sul mercato. Il futuro..."

L'ex direttore sportivo di Catania e Palermo Pietro Lo Monaco, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare la situazione in casa Fiorentina, con un pensiero a quello che può essere il futuro prossimo del club.

“La scelta di Grosso è stata fatta da chi è stato chiamato a costruire il progetto Fiorentina, quindi è una scelta che ritengo studiata e calcolata a dovere da parte di Parateci: avrà avuto le sue buone ragioni per pensare che ebbero Grosso sia l’allenatore giusto in grado di interpretare quelli che sono i progetti della Fiorentina. Quanto al mercato, i viola hanno molto da fare e credo che probabilmente la cosa più semplice da fare sia proprio costruire la squadra".

“In estate non si tratterà di vendere e basta”

Ha anche aggiunto: "Il problema reale di Paratici sono tutti quei giocatori che rientreranno a far parte dell’organico, quella sì che sarà una bella gatta da pelare: se non vado errato si parla di circa 37 giocatori, di cui quasi la metà di rientro dal prestito. Non si tratterà poi di vendere e basta, per ogni giocatore, essendo di fatto un patrimonio del club, servirà fare un progetto. Il prezzo di un calciatore lo fa sempre il mercato e se il giocatore ha fatto male, può avvenire che adesso abbia una valutazione dimezzata”

“Ecco perchè la Fiorentina ha scelto di prendere Paratici”

Ha sottolineato poi l importanza del rapporto con Paratici: “È innegabile che il futuro della Fiorentina, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, sia in mano di Fabio Paratici. È stato investito di questo ruolo da parte della società, fermo restando che una società prevede tante altre cose oltre alla parte sportiva. E qui lui dovrà essere bravo a costruire una Fiorentina sempre più forte anche oltre questi parametri. La società però lo ha scelto per mettere in luce quella che è la progettualità tecnica del club, e lui giustamente ha cominciato prendendo un tecnico che sente a lui vicino. È chiaro che avendolo conosciuto in precedenza possa crearsi una sinergia importante tra i due, che sicuramente possa essere un buon viatico per la nuova annata della Fiorentina”.

“Il mercato estivo non sarà semplice”

Qualche parola sul mercato estivo: “Sul fronte mercato la Fiorentina ha tanto da fare, il problema reale sono i giocatori in organico, e mi riferisco anche a coloro che rientrano dai prestiti; sarà una bella gatta da pelare. Fagioli sicuramente è un elemento sul quale bisogna insistere, gli hanno affidato le chiavi del centrocampo e ha fatto molto bene. La Fiorentina è costretta a riscattare Fabbian e Brescianini e deve essere in grado di valorizzarli. Un altro elemento che manca è un difensore di livello che sappia guidare il reparto”.

“Difficile capire che fare con Kean e Piccoli”

Ha poi concluso: “Kean non ha reso come ci si aspettava, se dovesse essere quello della scorsa annata lo terrei sempre. Se sta bene fa reparto da solo. La Fiorentina deve anche capire cosa vuole fare con Piccoli; non mi sembra in grado di reggere l'attacco per tutta la stagione ma allo stesso tempo tenerlo come alternativa è un'assurdità..”