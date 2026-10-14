Bucciantini: "Como progetto partito da un'idea ben precisa, c'è differenza con la Fiorentina"

Marco Bucciantini, opinionista sportivo, è intervenuto al Pentasport su Radio Bruno per parlare della Fiorentina e del Como (che si affronteranno nel weekend).

A Como hanno le idee chiare

"L'anno scorso ha fregato Addai alla Fiorentina e Fabregas spera di recuperarlo. Con l'infortunio di Diao, penso che vedremo Addai in campo a Firenze. Per me è la squadra di riferimento: ovviamente non è un modello, non è facile da riproporre. Nesce dalla volontà di una famiglia che voleva andare a fare investimenti là. Però stanno facendo vedere come si fa calcio: una scelta netta, un'identità ben precisa e un gran lavoro anche sul Settore Giovanile. Hanno fatto grandi investimenti, ma anche scelte oculate conoscendo bene le caratteristiche. C'era l'accusa che non compravano italiani, ma li vogliono con la loro mentalità e li stanno facendo fin dalle giovanili".

La differenza con la Fiorentina

"La campagna acquisti è stata fatta con l'intento di pescare giovani forti: è mancato il solco di un sistema di gioco ben preciso. Qualche piccola incoerenza c'è. E' dal campo che si comincia, poi è più facile fare acquisti. Qualche acquisto della Fiorentina non l'ho capito, per esempio acquistare giocatori il 2 di settembre. Il centravanti cambia il modo di giocare: Beto conosce la Serie A, però poi la devi costruire l'identità tattica".