Si torna in campo, dopo due settimane dove si è parlato più di conti che di calcio. Questa volta però niente autofinanziamento, niente limiti per una Fiorentina che adesso dovrà soltanto spiccare il volo, perché gli investimenti sono stati massicci.

Tocca adesso affrontare la trasferta di Monza, con l'imperativo di vincere perché da adesso in poi dovrà davvero cominciare un campionato diverso. Ormai l'impronta è stata data, l'atteggiamento sarà super offensivo. Dalla nazionale torneranno calciatori felici, con Mastantuono pronto a mettersi sulle spalle un reparto offensivo che ha bisogno di lui. Le sue giocate, la sua classe, anche la sua insistenza nel trovare il colpo, ormai fanno parte del dna di questa squadra, che insisterà sulla strada intrapresa.

Da qui in avanti ci sarà molto più spazio per Oulai in mezzo al campo. Davanti, sperando di vedere presto anche un Beto accettabile, Pellegrino è il titolare. Gonçalves è in rampa di lancio e avrà tanti minuti in campo, se la forma fisica lo assisterà. Il vero punto interrogativo invece rimane dietro, dove Ranieri è pronto a tornare, dove tutti sono chiamati a dare qualcosa in più.

Davvero troppe le reti subite, gli errori fatti, sia di applicazione che tecnici. Su questo Vanoli, da sempre attento alla fase difensiva, dovrà per forza di cose aver studiato delle contromosse. Monza, Udinese, Cagliari e Parma sono quattro partite che per motivi diversi danno l'opportunità ai viola di tornare a metà classifica e di poter magari guardare davanti invece che dietro nella seconda parte di stagione. Non esistono più mezze misure, serve e occorre un cambio di passo. Anche per lo stesso Vanoli, se vorrà sperare in un futuro a Firenze occorre molto di più.

Le ultime partite, le ultime prestazioni, ci raccontano di una squadra diversa, finalmente libera di testa e a tratti molto forte e divertente. Che dovrà però evitare cali di tensione e di concentrazione, cosa accaduta più ad inizio stagione di adesso a dire il vero (ma il pericolo è sempre dietro l'angolo). La zona europea è lontana undici punti. Tanti, non troppi. Il problema, probabilmente, è rappresentato semmai dalle tante squadre davanti. Ma occorre avere un obiettivo, per provare piano piano a scalare la classifica. Con il desiderio, soprattutto, presto di non pronunciare più la parola salvezza. Sarebbe già un bel passo in avanti.