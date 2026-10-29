Le nostre PAGELLE: Jimenez detto la furia, la sopresa chiamata Joao Mario. Fagioli? Molto meglio Oulai

De Gea: 6 Intervento San Siro style su Krstovic per evitare l'immediato raddoppio dell'Atalanta che avrebbe avuto il sapore del colpo del ko. Sul 2-2 nettamente sorpreso.

Jimenez: 7 E' in fiducia dopo il capolavoro di San Siro e allora ci prova subito a calciare verso la porta avversaria sbagliando però mira. Il cross che parte dal suo piede per la testa di è semplicemente perfetto e ogni volta che si presenta avanti mette in difficoltà la retroguardia atalantina. Una furia.

Dragusin: 6 Magari non impeccabile nella chiusura su Zalewski (prima rete atalantina), però c'è chi ha fatto peggio in quell'azione. Per il resto regge.

Viery: 6 Il mal di testa provocatogli da Thuram è stato fatto passare a suon di analgesici, però il duello rusticano ingaggiato con Krstovic lo porta a prendere un'ammonizione già nel corso del primo tempo. Nel mezzo la Fiorentina tutto sommato tiene.

Joao Mario: 6,5 Dal cilindro vanoliano spunta il portoghese spostato a sinistra al posto di Valdepenas. E quando trova spazio diventa un'arma importante per la Fiorentina. Non a caso è dal suo piede che parte il tiro (deviato) per il momentaneo 2-1. Non al meglio però su Zalewski sul 2-2.

Ndour: 5 Perde palla a centrocampo poi prova ad inseguire De Ketelaere ma resta un giro indietro. Ovviamente gol per l'Atalanta. Rischia un fallo da rigore sempre sul nerazzurro belga.

Fagioli: 4,5 Moscio, fiacco, impalpabile, giustamente tolto all'intervallo. Oulai: 6,5 Pulito, ordinato e prezioso nei ripiegamenti, praticamente l'opposto del suo compagno. Con lui la Fiorentina si risistema al centro.

Brescianini: 5,5 E' tra i più attivi nei primi venti minuti di gioco, si inserisce in avanti con continuità cercando di sfruttare gli spazi a disposizione. Ha il match point sui piedi all'85' ma centra Carnesecchi. Non fantastico neanche sull'azione del 2-2.

Mastantuono: 6,5 Sfiora il gol capolavoro su punizione, si sbatte su e giù per la fascia, a sprazzi è anche una gioia vederlo, ma gli manca sempre qualcosa quando c'è da tirare in porta e la musica prima o poi deve cambiare. Goncalves: SV.

Njie: 6,5 Finalmente un gol! E questo non poteva non farlo vista la distanza dalla porta avversaria dalla quale ha colpito la palla di testa, solo come un eremita di montagna. Gnonto: 6 Tra errori e tentativi cerca comunque di incidere.

Pellegrino: 5 Un sinistro rasoterra messo fuori, una palla invitante mancata a due passi dalla porta e un colpo di testa da buona posizione che finisce alto. Prendere la porta è una chimera per l'argentino in questo momento. Al limite del ridicolo un tocco di mano per indirizzare il pallone verso la porta avversaria (ammonito). Beto: SV.

Vanoli: 5,5 La Fiorentina è ancora convalescente e non riesce a risolvere alcuni problemi che sembrano essere atavici. Peccato perché la squadra era riuscita a ribaltare la situazione. Ininfluenti e inutili due cambi se li fai al 90' esatto.