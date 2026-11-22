Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina il tema è la crescente probabilità di vedere Gnonto impiegato dal 1' contro il Monza.
Prima pagina
“Willy, signori!” si legge in prima pagina. Nel sommario: “Sorpresa a sinistra. Domani sera a Monza per conquistare la terza vittoria e salire a quota 12".
Pagina 24
A pagina 24 l'apertura legge: “Tutto e Gnonto. C'è Willy dal 1': la Viola vuole un avvio sprint”. Di spalla, invece: “Maestro Vanoli: ‘Mastantuono prenda esempio da Kvara’”. Piccolo box con approfondimento: “Super Croci: ‘Un inizio inaspettato’”
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