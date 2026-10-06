Gene Gnocchi: "Vanoli? non mi piace il suo modo di comunicare. Pellegrino sta mancando al Parma, a Firenze..."

Gene Gnocchi, noto comico e tifoso del Parma, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le prestazioni di alcuni giocatori viola passati anche dalla squadra ducale.

Su Pellegrino e Sohm

Queste le sue parole: “Pellegrino è stato l'elemento chiave della salvezza del Parma, è un giocatore che quest'anno sta mancando: alla Fiorentina non può che migliorare. È un giocatore che sa usare i piedi, sa difendere il pallone e fare reparto da solo, non ce ne sono più tanti così. Sohm? Pensavo fosse un certo tipo di giocatore, ma non è stato così”.

Su Gilardino e Vanoli

Spazio anche ad una riflessione sul recente cambio in panchina del Parma e ad un giudizio su Paolo Vanoli: "Gilardino mi piace, è un allenatore concreto. Vanoli mi piace come allenatore, ma come comunicatore penso che abbia un lessico limitato".