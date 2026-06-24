Fine al dominio rosso: gli Azzurri trionfano sul sabbione di Santa Croce

Come ogni 24 giugno si è giocata la finale di Calcio Storico Fiorentino. Si sono affrontati i Rossi e gli Azzurri, che avevano rispettivamente battuto i Verdi e i Bianchi. E il verdetto è stato sorprendente rispetto agli ultimi anni.

Che spettacolo in finale

Sul sabbione di piazza Santa Croce è andato in scena un grande spettacolo, con continui ribaltamenti di fronte e un punteggio ricco di emozioni. I favori del pronostico, tra l'altro, sono stati ribaltati: finisce 19-18 per gli Azzurri, che prendono il largo solo negli ultimissimi minuti.

Trionfano gli Azzurri

La finale è stata equilibrata e molto combattuta; l'alto tasso di agonismo non ha comunque precluso la correttezza, visto che non c'è stato neanche un espulso. Gli Azzurri, dunque, tornano a gioire e a trionfare dopo quattro anni; l'ultima volta era stata nel 2022, battendo proprio i Rossi in finale. Santa Maria Novella lascia lo scettro dopo tre successi consecutivi, contro gli unici capaci (dal 2018 in poi) di impensierire il loro dominio.