Mastantuono in viola, un quadro favorevole: cosa ha convinto il Real a scegliere la Fiorentina per il prestito

Il flusso di notizie legato alla Fiorentina quest'oggi è stato interamente monopolizzato dalle ultime voci sul passaggio di Mastantuono in viola, che sembra ormai questione di tempo.

Sarà Fiorentina

Da fonti vicine all'ambiente madrileno apprendiamo che sia proprio la Fiorentina la candidata principale al prestito dell'argentino, e i Blancos avrebbero una certa fretta nel voler piazzare il proprio talento: la concorrenza delle altre squadre è stata superata proprio per la natura favorevole dell'ambiente viola, che può valorizzare il giocatore dandogli un minutaggio importante in un campionato di rilievo.

Parti al lavoro

La formula del prestito serve proprio a dare pieno controllo al Real Madrid sul cartellino del giovane, in maniera simile a quanto visto per tanti talenti passati dal Bernabeu. Tra gli ultimi aspetti da definire c'è quello dell'ingaggio: il Real, però, sarebbe disposto a pagare parte dell'ingaggio proprio per facilitare la riuscita dell'operazione.