Joao Mario con le doti giuste per occupare la fascia sinistra. "Ma quanto servirebbe un mancino come Parisi"
Dal momento in cui Vanoli lo rispolverò, per la gara con l'Atalanta in cui segnò anche una rete, Joao Mario non è più uscito, rappresentando di fatto la soluzione più affidabile, se pur sulla fascia opposta al suo piede. Il portoghese però abbina le doti giuste per fare il titolare, con esperienza e doti in palleggio e spinta, secondo La Gazzetta dello Sport.
Quanto manca Parisi?
La rosea però sottolinea anche quanto manca e quanto servirebbe invece proprio un mancino come Fabiano Parisi su quella fascia. “Servirebbe eccome” ma il classe 2000 è in fase di recupero, se pur sul rettilineo finale e sarà una risorsa per la Fiorentina a partire da inizio 2027.
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