Dal momento in cui Vanoli lo rispolverò, per la gara con l'Atalanta in cui segnò anche una rete, Joao Mario non è più uscito, rappresentando di fatto la soluzione più affidabile, se pur sulla fascia opposta al suo piede. Il portoghese però abbina le doti giuste per fare il titolare, con esperienza e doti in palleggio e spinta, secondo La Gazzetta dello Sport.

Quanto manca Parisi?

La rosea però sottolinea anche quanto manca e quanto servirebbe invece proprio un mancino come Fabiano Parisi su quella fascia. “Servirebbe eccome” ma il classe 2000 è in fase di recupero, se pur sul rettilineo finale e sarà una risorsa per la Fiorentina a partire da inizio 2027.