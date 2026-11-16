Parisi vicinissimo al rientro! "Manca ancora un po', ma vedere il traguardo ha un sapore speciale" - FOTO
Fabiano Parisi inizia a vedere il traguardo: 183 giorni dopo la rottura del legamento crociato anteriore, il laterale della Fiorentina è tornato ad allenarsi col gruppo e inizia a vedere il traguardo del rientro.
Le parole di Parisi
Per festeggiare un momento così speciale, l'ex Empoli non ha nascosto la sua emozione sui propri canali social, scrivendo due righe a riguardo: “È stata una battaglia combattuta soprattutto lontano dagli occhi degli altri. Giorni di lavoro, pazienza, dubbi, sacrifici e tanta voglia di tornare. Un percorso che mi ha insegnato che non sempre si può scegliere quello che succede, ma si può scegliere come affrontarlo. Oggi, dopo tutto questo, iniziare a vedere il traguardo ha un sapore speciale. Manca ancora un po', ma finalmente posso sentire di nuovo il campo vicino”.
Ottime notizie per Vanoli
Da dicembre è infatti previsto un graduale rientro nelle rotazioni di Vanoli, che potrà contare su un elemento su cui l'anno scorso ha puntato con forza. Contestualmente, la Fiorentina recupera una pedina importante e multifunzionale.