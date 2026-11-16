Parisi vicinissimo al rientro! "Manca ancora un po', ma vedere il traguardo ha un sapore speciale" - FOTO

Fabiano Parisi inizia a vedere il traguardo: 183 giorni dopo la rottura del legamento crociato anteriore, il laterale della Fiorentina è tornato ad allenarsi col gruppo e inizia a vedere il traguardo del rientro.

Le parole di Parisi

Per festeggiare un momento così speciale, l'ex Empoli non ha nascosto la sua emozione sui propri canali social, scrivendo due righe a riguardo: “È stata una battaglia combattuta soprattutto lontano dagli occhi degli altri. Giorni di lavoro, pazienza, dubbi, sacrifici e tanta voglia di tornare. Un percorso che mi ha insegnato che non sempre si può scegliere quello che succede, ma si può scegliere come affrontarlo. Oggi, dopo tutto questo, iniziare a vedere il traguardo ha un sapore speciale. Manca ancora un po', ma finalmente posso sentire di nuovo il campo vicino”.

La storia Instagram postata da Parisi

Ottime notizie per Vanoli

Da dicembre è infatti previsto un graduale rientro nelle rotazioni di Vanoli, che potrà contare su un elemento su cui l'anno scorso ha puntato con forza. Contestualmente, la Fiorentina recupera una pedina importante e multifunzionale.