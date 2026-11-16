Mareggini: "Fossi nell'allenatore dei portieri prenderei il problema delle palle alte di De Gea come una sfida"

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato a Lady Radio, intervenendo su alcuni singoli di casa viola.

Su De Gea

“Fossi nella preparatore dei portieri della Fiorentina, il problema delle palle alte di De Gea lo prenderei come una sfida. Non che debba mostrare quello che non ha mai fatto vedere, non siamo santoni, ma la prenderei come una sfida fossi in Filippi”

Sul centrocampo

“Fagioli è di difficile collocazione, anche perché adesso è psicologicamente deficitario. Oulai sta meglio è chiaro. Ma entrambi hanno bisogno di sentire la presenza di un giocatore di interdizione accanto. Fagioli non sa fare la fase difensiva, lo abbiamo visto. Sentono la necessità di avere qualcuno che difenda meglio di loro”.