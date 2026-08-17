La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina ha trovato il proprio tesoro

Un articolo sulla Fiorentina presente quest’oggi all’interno de La Gazzetta dello Sport.

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Il pezzo in questione è intitolato: “La Fiorentina funziona il tesoro di Grosso si chiama Valdepenas”.

Meno glamour ma…

L’articolo inizia così: “Il treno va veloce anche se è arrivato senza troppo clamore. Victor Valdepenas è il canterano meno glamour sbarcato a Firenze nella sessione estiva…ma ha impiegato poco ad attirare i riflettori su di sé”.