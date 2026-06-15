Facce nuove al Viola Park: Così si ridisegnano i ruoli all'interno della Fiorentina

Paolo Morganti ha igià avuto modo di visitare il Viola Park nel luglio del 2023. Sarà lui, l'ex direttore generale del Catanzaro, una delle facce nuove che vedremo all'interno del centro sportivo della Fiorentina.

I compiti di Morganti

Una struttura, quella del Viola Park, che lo stesso Morganti dovrà gestire sotto il profilo operativo. La missione affidatagli dal club sarà infatti ampia e trasversale: dovrà coordinare tutte le aree sportive, dalla gestione quotidiana dei campi alla programmazione degli interventi di manutenzione. Il suo primo compito, scrive stamani La Nazione, sarà una verifica approfondita dello stato dei dodici campi presenti all'interno del centro sportivo.

Ridefiniti i ruoli di Ottaviani e D'Angelico

L'ingresso di Morganti comporterà una ridefinizione delle competenze interne: il team manager Simone Ottaviani verrà alleggerito da una serie di incombenze operative, mentre resterà invariato il ruolo di Alessandro D'Angelico, altra new entry recente, operation & facility manager, che continuerà a gestire tutte le funzioni del centro sportivo non direttamente collegate all'attività sportiva.