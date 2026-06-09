UFFICIALE: Morganti lascia il Catanzaro, via libera per l'arrivo alla Fiorentina

“US Catanzaro 1929 comunica la conclusione del rapporto professionale con il direttore generale Paolo Morganti”. In queste frasi scritte dal club calabrese è racchiuso quello che Fiorentinanews.com vi aveva già anticipato in mattinata.

Verso Firenze

Morganti ha scelto di salutare il Catanzaro, che pure gli aveva offerto un rinnovo contrattuale pluriennale per approdare alla Fiorentina, dove si occuperà in primo luogo del Viola Park.

I ringraziamenti del Catanzaro

“La società giallorossa desidera ringraziare Morganti per il lavoro svolto con dedizione e competenza nel corso delle ultime due stagioni sportive, durante le quali ha contribuito al percorso di crescita e consolidamento del club”.

Per la cronaca il nuovo direttore generale del Catanzaro sarà Nicola Bignotti.