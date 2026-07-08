Pruzzo: "La Fiorentina vale ben di più di quanto visto anno scorso. Kean può segnare 20 gol, fossi Paratici gli direi..."

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo, che si è soffermato sul mercato della Fiorentina, passando anche dall'analisi della situazione di vari singoli della rosa gigliata.

“Se si cambiano 3 elementi che alzano veramente il livello si può avere la prospettiva di migliorare la classifica, cambiandone 7-8 alla stessa volta, richiederebbe tempo per assimilare tutto. La vedo dura mettere in campo 4 difensori nuovi rispetto alla passata stagione. La Fiorentina ha un valore assoluto superiore e nettamente rispetto a quello visto lo scorso anno, con la squadra che ha deluso. Con un innesto per reparto, nel giro di qualche anno si può avere una squadra competitiva”.

‘Dragusin in Italia può essere protagonista’

“Alla Fiorentina servono attaccanti esterni, che sappiamo venire dentro al campo e portare un cospicuo numero di gol, dando alternative. Serve una rosa di attaccanti che garantisca una rete a partita. Dragusin al Genoa ha fatto molto bene, poi l’infortunio ha rallentato il suo percorso. Ostigard al Genoa stava facendo benissimo, poi fuori da Genova ha fallito… è tornato ed è uno dei migliori. Dragusin penso che in Italia possa essere protagonista”.

‘Nessuno oggi pagherebbe la clausola per Kean’

“Kean è un uomo da 20 gol, non andrei a inguaiarmi con calciatori che non si conoscono. La Fiorentina ha un attaccante che l'anno scorso non ha fatto bene, per via degli infortuni, se sta bene può tornare a segnare 20 gol. Gli hanno aumentato tanto l'ingaggio e fossi Paratici gli direi che ora ha l'opportunità di dimostrare che vale certe cifre, allora potrebbero aprirglisi le porte di una grande squadra, che potrebbe decidere di investire su di lui. Oggi nessuno spenderebbe i soldi della clausola fissata per lui".