La Fiorentina è il peggior club italiano per valorizzazione dei propri acquisti: i numeri impietosi degli ultimi cinque anni

Arrivano pessime notizie dal resoconto del CIES Football Observatory sul calciomercato della Fiorentina tra il 2022 e il 2026: secondo l'osservatorio svizzero, infatti, i viola sarebbero il club italiano che ha registrato il peggior dato di una categoria fondamentale, quando si parla di compravendita di giocatori.

Lo studio del CIES

L'analisi prende in esame tutti i giocatori acquistati (quindi non provenienti dalle proprie giovanili) nel quinquennio 2022-2026, analizzandone il valore di mercato al loro acquisto e paragonandolo con quello attuale: se un giocatore è ancora nel club che lo ha acquistato, si prende in esame il suo valore attuale; se invece un giocatore è stato venduto, allora si tiene conto della cifra incassata per la cessione. Insomma, un'analisi su quanto valore si guadagna o si perde passando da un determinato club: la Fiorentina, sotto questo punto di vista, è il peggior club italiano, siedendo al 236° posto su 251 squadre analizzate (il criterio di selezione era di aver speso e incassato almeno 50 milioni di euro dal 2022 ad oggi).

I numeri in Italia

A fronte di un mercato quinquennale che ha visto la Fiorentina muovere ben 569mln di euro tra acquisti e cessioni, il valore complessivo dei giocatori passati da Firenze è di -27mln, il dato peggiore d'Italia e uno dei soli tre dati negativi del Paese, assieme a Cremonese (-25) e Palermo (-17). La migliore società italiana sotto questo punto di vista è l'Atalanta, che ha generato un valore positivo di 354 milioni, con la Roma che insegue da vicino a quota +323. Tradotto: gli ultimi cinque mercati della Fiorentina hanno svalutato i giocatori acquistati, e lo scarto con le squadre sopracitate fa riflettere molto.