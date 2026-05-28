L'eredità di Galloppa? C'è già aria di promozione in casa viola...
Chi prenderà la panchina della Primavera della Fiorentina? Chi erediterà il ruolo rivestito finora da Daniele Galloppa? Così come in prima squadra anche nella formazione giovanile ci sarà una nuova guida tecnica.
Promozione in vista
Nuova però fino ad un certo punto perché il responsabile delle giovanili, Valentino Angeloni, confermato da Fabio Paratici nel ruolo, ha in mente di promuovere Marco Capparella.
L'esperienza felice al Viareggio
A riportare la notizia stamani è La Nazione che ricorda anche il fatto che lo stesso Capparella ha recentemente conquistato il Torneo di Viareggio con l'Under 18.
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