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Corriere dello Sport-Stadio: Fate posto a Thorstvedt

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due le pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 14

In primo piano le faccende di mercato: “Firenze, un posto   per Thor”. Sottotitolo: “L’uscita di Fagioli può aprire la strada al norvegese”. 

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Ancora mercato: “Kean lascia carta bianca alla Viola”. Sottotitolo: “Paratici vuole la cessione definitiva oppure l’obbligo di riscatto Moise è lusingato dalla Champions e non si opporrà”. In taglio basso infine: “Joao Mario ride: “E' un onore essere qui”. 

 

 

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