Corriere dello Sport-Stadio: Fate posto a Thorstvedt
Due le pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.
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In primo piano le faccende di mercato: “Firenze, un posto per Thor”. Sottotitolo: “L’uscita di Fagioli può aprire la strada al norvegese”.
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Ancora mercato: “Kean lascia carta bianca alla Viola”. Sottotitolo: “Paratici vuole la cessione definitiva oppure l’obbligo di riscatto Moise è lusingato dalla Champions e non si opporrà”. In taglio basso infine: “Joao Mario ride: “E' un onore essere qui”.
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