Ecco il saluto di Beltran ma al Valencia: "Sono grato di aver fatto parte di un grande club, grazie speciale ai Valenciani"

Ufficializzato da pochi giorni il ritorno di Lucas Beltran al River Plate, l'attaccante argentino ne ha approfittato per salutare il club della sua ultima avventura europea, il Valencia. Per il momento alcun riferimento a Firenze o alla Fiorentina:

"Molte grazie Valencia, sono grato di aver fatto parte di questo grande club. Non è stata la stagione che speravamo però ho cercato di dare il meglio di me dentro e fuori dal campo. Grazie ai miei compagni e a tutta la gente che lavora per il club, per come mi hanno trattato durante la stagione. E un grazie speciale ai Valenciani per esser sempre stati presenti nonostante alcuni brutti risultati. Amunt Valencia".