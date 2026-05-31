Fiorentina e Sassuolo al tavolo per Grosso. Il nodo che rallenta la trattativa

La Fiorentina ha scelto il suo nuovo allenatore: Fabio Grosso. Il campione del mondo del 2006 deve però prima liberarsi dal Sassuolo. Le due squadre sono al lavoro per trovare un'intesa, anche se nelle ultime ore non si registrano grandi balzi in avanti.

Il nodo dello staff

Secondo quanto rivela il Corriere Fiorentino, il nodo che sta rendendo difficile la trattativa è legato allo staff di Fabio Grosso. Il futuro allenatore viola vorrebbe portare con sé a Firenze alcuni membri dell'equipe sportiva che l'ha accompagnato nell'esperienza neroverde. Alcuni di questi collaboratori però sono di proprietà del Sassuolo e non sono legati alla figura di Grosso.

Trattativa e contropartita

Le due società stanno quindi trattando sul giusto indennizzo da pagare al Sassuolo per liberare Grosso e tutto lo staff che vuole portare a Firenze. La Fiorentina sta provando anche ad inserire Nzola (negli ultimi 6 mesi al Sassuolo) come contropartita tecnica. Un'attesa che, a meno di clamorosi scenari, dovrebbe solo rimandare un finale già scritto: Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore viola.