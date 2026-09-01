Fiorentina e Torino, c'è l'accordo. L'ultimo tassello prima della conclusione dell'affare
Fiorentina e Torino, avanti tutta per il passaggio di Rolando Mandragora in granata.
Secondo quanto riportato da Sky, raggiunto l'accordo verbale tra le due società per il trasferimento del giocatore.
Spetta a Mandragora
Già, Mandragora. Spetta proprio a lui dire l'ultima parola su questo affare. Decisiva a questo punto diventa la sua volontà.
Otto milioni
Come scritto in mattinata, la Fiorentina punta ad incassare otto milioni circa per il cartellino del giocatore.
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