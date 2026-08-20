Thorstvedt e Pinamonti in viola? Palmieri: "Mai arrivate proposte economiche concrete"

Intervenuto al TGR regionale, il direttore sportivo del Sassuolo Federico Palmieri ha fatto il punto sul mercato neroverde, soffermandosi in particolare sui profili di Andrea Pinamonti e Kristian Thorstvedt.

Trattative in alto mare

I due giocatori, finiti nel mirino della Fiorentina, rimangono tra le opzioni per rinforzare la rosa viola al Viola Park entro la fine della sessione di trasferimenti. Stando a quanto detto dal Ds dei neroverdi però, le trattative sarebbero in alto mare.

Le parole del Ds

“E' tutto da vedere se Pinamonti non rimarrà- ha detto Palmieri - Leggo sia della sua partenza che di quella di Thorstvedt, ma a noi proposte economiche concrete non sono arrivate”