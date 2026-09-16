La prima volta dei nuovi riflettori in Fiesole, verso l'eliminazione delle torri - FOTO FN
In occasione di Fiorentina-Pisa andata in scena ieri sera, sono stati accesi per la prima volta i nuovi riflettori installati sulla copertura della nuova Fiesole.
Eliminazioni torri
I fari saranno ulteriormente implementati nelle prossime settimane e, alla lunga, prenderanno il posto delle vecchie torri che verrranno eliminate.
Avanzamento dei lavori
È un passaggio visibile dell'avanzamento dei lavori; la nuova gradinata Fiesole, così come una parte di Maratona dovrebbe essere completata entro giugno 2027, per essere pronta per la riapertura della prossima stagione calcistica.
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