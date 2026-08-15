Un jolly utilissimo per Grosso. E così Paratici potrebbe risparmiarsi un altro acquisto in difesa

Il mercato non è ancora finito e tra gli acquisti che la Fiorentina deve ancora effettuare, oltre a un esterno d'attacco e un centrocampista (con Thorstvedt sempre in pole), potrebbe esserci anche un nuovo terzino sinistro. Aspettando il rientro di Parisi - che comunque il suo meglio l'aveva fatto vedere da esterno alto - l'unico terzino sinistro puro attualmente in rosa è Valdepenas.

Il jolly Jimenez

Nelle amichevoli estive Grosso ha talvolta adattato Ranieri o Viery, ma l'impressione è che in campionato il tecnico viola vorrà utilizzare un terzino vero e proprio. La soluzione in tal senso potrebbe essere rappresenta da un altro nuovo arrivato, l'ex Milan Jimenez. Contro il Real Madrid lo abbiamo visto a destra, a dimostrazione della sua versatilità. Con Valdepenas e Joao Mario “bloccati” rispettivamente a sinistra e a destra, Jimenez potrebbe dunque rappresentare un jolly molto utile.

Tre frecce per due posti

Al netto della situazione di Dodo e Fortini, che raramente vedremo in campo qualora non dovessero partire da qui a fine mercato, Grosso avrà quindi al suo arco tre frecce per due posti. Da capire se il tecnico viola richiederà un'ulteriore innesto dal mercato oppure se si farà bastare Jimenez, riproponendo in caso di bisogno (almeno fino a gennaio) Ranieri o Viery a sinistra come soluzione alternativa.