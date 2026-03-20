Divieto di trasferta a Firenze, ma i tifosi dell'Inter troveranno comunque il modo di sostenere la loro squadra

Fino al 23 marzo i tifosi dell'Inter non potranno andare in trasferta, ma troveranno comunque il modo di sostenere la loro squadra contro la Fiorentina pur non potendo essere presenti al Franchi.

Il comunicato

“Domenica il settore ospiti di Firenze sarà vuoto - si legge nel comunicato del Secondo Anello Verde - ma il nostro sostegno non si ferma e non mancherà mai. Domani, 21 marzo, tutto il popolo interista è chiamato a raccolta per far sentire la nostra voce e caricare la squadra prima della partenza per questa fondamentale trasferta. Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 15,30 presso l'ingresso della stazione Rho-Fiera. Ancora una volta, soli contro tutti”.