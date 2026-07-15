Un mercato ricco, ma povero di esterni offensivi. La risposta che aspetta la Fiorentina e i giocatori nel mirino
Un mercato ricco di giocatori e di spese quello attuale della Fiorentina, ma all'appello mancano ancora gli esterni alti per consentire a Grosso di mettere in pratica il suo 4-3-3.
Koleosho
Sull'argomento il Corriere dello Sport-Stadio scrive oggi che i dirigenti sono in attesa di ricevere una risposta del Burnley per Koleosho. Il classe 2004 ha già espresso la sua preferenza per il trasferimento a Firenze.
Gli altri nel mirino
Poi restano nel mirino Bakayoko del Lipsia e Aranda del Boca Juniors che può fare sia il trequartista che l’esterno. Da non scartare l’opzione Lang, ovviamente sulla base di quanto deciderà il Napoli nelle prossime settimane.
💬 Commenti