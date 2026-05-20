Emery non si smentisce mai! L'Aston Villa domina il Friburgo e vince l'Europa League. Alza la coppa anche uno "scarto" viola...

Unai Emery è un vero e proprio specialista dell'Europa League. L'allenatore spagnolo guida l'Aston Villa al trionfo nella seconda competizione europea per importanza e si porta a casa il quinto successo in questo torneo. Per la squadra londinese si tratta del secondo trofeo europeo dopo la Champions League del 1982.

Un successo netto

L'Aston Villa era sicuramente la favorita nella finale contro la sorpresa Friburgo; Non sempre però è facile rispettare il pronostico quando la pressione è tutta dalla tua parte. La squadra londinese è sembrata non soffrire questo aspetto e fin da subito ha messo gli avversari alle corde sfruttando la grande qualità dei suoi singoli.

La partita

Dopo alcuni minuti di studio l'Aston Villa ha preso le redini del gioco e ha schiacciato il Friburgo nella propria metà campo. La squadra tedesca ha difeso in maniera ordinata, ma al 41esimo lo splendido destro al volo di Tielemans ha messo la strada in discesa per i londinesi. Da quel momento in avanti non c'è stata più storia ad Istanbul e l'Aston Villa ha dilagato con il bel mancino dal limite dell'area di Buendia (48esimo) e con il gol in spaccata di Rogers (59esimo). In campo dal primo minuto con la maglia dei The Villans c'era anche Victor Lindelof. Il difensore svedese è stato vicinissimo ai viola in estate, ma la dirigenza gigliata non riuscì a cedere Comuzzo per fargli spazio e se lo fece sfuggire.