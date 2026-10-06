Ranieri: "Impossibile andare piano con Vanoli, ci carica ogni minuto dell'allenamento. Col Genoa sarà dura, ma saremo pronti"

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Luca Ranieri, intervenendo sulla prossima partita contro il Genoa e sul ritorno in panchina di mister Vanoli.

Le parole di Ranieri

“Abbiamo lavorato tanto sotto l'aspetto atletico e fisico. Stiamo facendo doppie sedute, sono cose che servono a tutti per essere pronti alla ripartenza contro il Genoa. L'arrivo di Vanoli? Parecchi di noi lo conoscevano già. Ci dà carica e grinta ogni minuto dell'allenamento. Con lui non puoi non andare veloce”.

Sul Genoa

“Sappiamo che con il Genoa a Marassi sarà difficile, saremo in uno degli stadi più caldi d'Italia. Ci stiamo preparando per essere pronti sabato".