Lutto nel mondo del calcio: muore a 33 anni in un incidente stradale un ex difensore di Cagliari e Bologna

Grave lutto nel mondo del calcio. Alla giovane età di 33 anni è scomparso l'ex difensore tra le altre di Cagliari e Bologna Marios Oikonomou.

L'incidente

Il calciatore di origine greca è deceduto pochi giorni dopo un grave incidente stradale che lo aveva coinvolto a Ioannina mentre era in sella alla sua moto.

Il decesso

Dopo lo schianto, di sabato 23 maggio, Oikonomou era stato trasportato d'urgenza all'ospedale universitario della città e ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche.