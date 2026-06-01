Lutto nel mondo del calcio: muore a 33 anni in un incidente stradale un ex difensore di Cagliari e Bologna
Grave lutto nel mondo del calcio. Alla giovane età di 33 anni è scomparso l'ex difensore tra le altre di Cagliari e Bologna Marios Oikonomou.
L'incidente
Il calciatore di origine greca è deceduto pochi giorni dopo un grave incidente stradale che lo aveva coinvolto a Ioannina mentre era in sella alla sua moto.
Il decesso
Dopo lo schianto, di sabato 23 maggio, Oikonomou era stato trasportato d'urgenza all'ospedale universitario della città e ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche.
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