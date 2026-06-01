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Lutto nel mondo del calcio: muore a 33 anni in un incidente stradale un ex difensore di Cagliari e Bologna

Redazione /
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Grave lutto nel mondo del calcio. Alla giovane età di 33 anni è scomparso l'ex difensore tra le altre di Cagliari e Bologna Marios Oikonomou

L'incidente

Il calciatore di origine greca  è deceduto pochi giorni dopo un grave incidente stradale che lo aveva coinvolto a Ioannina mentre era in sella alla sua moto.  

Il decesso

Dopo lo schianto, di sabato 23 maggio, Oikonomou era stato trasportato d'urgenza all'ospedale universitario della città e ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche.

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