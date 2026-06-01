Il retroscena di Bucchioni: "Barone aveva mandato Aquilani al Pisa per fare esperienza, poi avrebbe dovuto allenare la Fiorentina"

Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva anche per intervenire su Alberto Aquilani, ex allenatore della Fiorentina Primavera attualmente attenzionato da diverse squadre dopo la cavalcata fatta con il Catanzaro.

Su Aquilani

“In questo momento Aquilani è richiesto da tante squadre. È un allenatore in carriera assoluta. Mi ricordo quando era alla Fiorentina, per Joe Barone era un predestinato".

Il retroscena

“Lo mandarono a Pisa per fare un anno di esperienza e poi tornare a Firenze per allenare la Fiorentina. Poi le cose sono andate diversamente con la morte di Barone”.