Per Aquilani il sogno Serie A non è svanito. Il Torino punta forte sull'ex viola, a breve l'incontro fra le parti

Alberto Aquilani è stato protagonista di un'incredibile cavalcata play off con il Catanzaro. La doppia sfida in finale contro il Monza è terminata però in pareggio, decretando la promozione dei lombardi meglio posizionati nella classifica del campionato.

Sogno Serie A

Le immagine dell'ex allenatore della Fiorentina con le lacrime agli occhi hanno fatto il giro del web. Per Aquilani però, anche se non con il suo Catanzaro, il sogno Serie A non è svanito, anzi. Sono addirittura due i club di massima serie sulle sue tracce.

Incontro in vista

A contendersi l'ex centrocampista sono Sassuolo e Torino, con quest'ultimo in leggero vantaggio. Come riporta Sportitalia infatti i granata hanno fissato un incontro con il tecnico per provare a definire il suo passaggio a Torino.