La Fiorentina ha trovato il suo Rafa Leao ed è pronta ad investire ancora diversi milioni

Alieu Njie si sta prendendo la Fiorentina e adesso anche la nazionale svedese. Il gol alla Juventus ha confermato il momento positivo dell’esterno, che a 21 anni sta trasformando le proprie qualità in un contributo sempre più concreto per la squadra di Paolo Vanoli. E il club viola, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è pronto a investire ancora su di lui.

Altri soldi

Dopo i 4 milioni di euro spesi per il prestito con obbligo condizionato di riscatto, la Fiorentina è già pronta a impegnarne altri 12 milioni, proponendo al giocatore un contratto di almeno tre anni. Un’operazione che confermerebbe la volontà di affidargli un ruolo importante sulla fascia sinistra del progetto viola.

Alla crescita in campo si accompagna la consapevolezza di avere ancora molto da migliorare. Dopo aver segnato contro la Juventus, Njie ha ribadito il valore del lavoro quotidiano con il tecnico: “Ogni giorno lavoro con Vanoli per creare occasioni per compagni. Devo ancora crescere tanto per essere più pericoloso davanti alla porta. Devo lavorare per fare più gol e assist”.

Leao come modello

Un ragazzo capace di tenere i piedi per terra, proprio come gli chiede spesso Vanoli. Da quando è arrivato in Italia, Njie ha indicato in Rafael Leao un modello di riferimento, pur avendo caratteristiche proprie. L’esplosività nei primi metri, la capacità di avanzare palla al piede nelle transizioni offensive e l’uno contro uno sono le armi con cui sta guadagnando spazio e fiducia.