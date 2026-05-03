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La Nazione: Vanoli-Gasp, diversi ma con il punteggio uguale

Redazione /
La Nazione

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si parla del presente della Fiorentina e del futuro di alcuni singoli, tra cui Albert Gudmundsson

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo al centro: “Fiorentina sorprendici”. 

Pagina 2

A pagina 2: “Prove tecniche di colpaccio all'Olimpico. Harrison e Solomon per correre veloci” e sotto: “Vanoli-Gasp, così diversi ma punteggio uguale”. 

Pagina 3

A pagina 3: “Gud ci riprova da falso nueve. Altra (e ultima?) chance a Roma”. 

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