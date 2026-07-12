"Complimenti ai Commisso per il budget messo a disposizione. Ma con Atta il colpaccio è anche dell'Udinese"

Il giornalista di Sportitalia Luca Cilli, nel suo editoriale per il sito web dell'emittente televisiva, si è soffermato anche sulla Fiorentina, commentando il costoso mercato portato avanti da Fabio Paratici.

Budget della famiglia Commisso

Il giornalista comincia parlando del nuovo corso voluto dalla proprietà: “L’acquisto flash di Atta è davvero una prova di forza che deve far capire quanta voglia ha la proprietà di costruire una squadra forte, ambiziosa e con una visione che prenda in considerazione non solo la prossima stagione ma anche quelle a seguire. Complimenti alla famiglia Commisso perché, mai come in questa stagione, ha messo a disposizione dei propri manager un budget talmente importante che tutto il resto viene quasi naturale".

Colpaccio dell'Udinese

Cilli continua sottolineando la disponibilità economica dei viola: “La Fiorentina vuole Atta? Nessun problema: 40 milioni più o meno garantiti. Il colpaccio è anche dell’Udinese, sia chiaro. Gino Pozzo, che ha portato avanti la trattativa insieme a Fabio Paratici, porta a casa ciò che ha sempre voluto”