Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, non nasconde la sua amarezza per il mancato sviluppo in Italia del movimento femminile: “C’è bisogno di tutti quanti per portare avanti un sistema che continua ad avere grandi difficoltà in Italia che è a carico esclusivamente delle società. La famiglia Commisso ha sempre sposato la voglia di promuovere lo sport anche femminile”.

Stagione significativa

Sul campionato appena concluso: “E' stata una stagione significativa, anche alla luce delle scelte che sono state fatte all’inizio, come l’inserimento di un allenatore che avesse un respiro internazionale, al quale abbiamo rinnovato il contratto per altri due anni (Pinones Arce ndr). E’ un anno che purtroppo ci vede quarti, ad un passo dalla Champions, ma che è anche uno spunto e un buon punto di partenza per il prossimo anno, quando ci aspettiamo che non ci siano cali o delle mancanze di attenzione”.

Aiuti concreti

Infine: “Non è mai stata data una mano al sistema, non sono arrivati aiuti concreti alle società e quindi è tutto a carico nostro che abbiamo piacere di portare avanti questo movimento. La differenza tra il calcio italiano e quello europeo è evidente”.