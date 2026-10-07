Mastantuono: "Amo Messi è sempre stato la mia bandiera. Sono triste, il suo addio è davvero doloroso"

La partita tra Argentina e Benin ha segnato la fine dell'epoca Messi, almeno con la Nazionale. La Pulce non giocherà più dopo questa gara con l'Albiceleste.

“Un addio doloroso”

Dell'argomento ha parlato l'attaccante della Fiorentina, Franco Mastantuono, che ha detto: "Ero molto emozionato perché è il mio idolo fin da quando ero bambino e assistere al suo addio alla nazionale è stato molto doloroso. Ho cercato di godermelo, ho cercato di mostrarmi forte anche se ero sinceramente triste”.

“Lo amo, è la mia bandiera”

Messi ha concluso la sua esperienza in nazionale con un rigore e due assist: “Visto com'è andata gli direi di continuare - ha aggiunto Mastantuono - Lo amo. È stato la mia bandiera e la mia ispirazione da sempre”.

“Gli sono estremamente grato”

Mastantuono ha concluso dicendo su Messi: “È una persona fantastica, un vero capitano. Per noi, la cosa più importante è avere il suo supporto e lo abbiamo sempre avuto. Gli sono estremamente grato”.