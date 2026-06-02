Una squadra toscana neopromossa guarda in casa Fiorentina per rinforzare la difesa

L'Arezzo è appena approdato in Serie B e il mercato che si sta avvicinando sarà fondamentale per costruire una rosa all'altezza della nuova categoria.

Interesse toscano

Come scrive La Nazione, tra i profili monitorati dal DS Aniello Cutolo c'è anche Edoardo Sadotti, difensore classe 2006 della Fiorentina fresco vincitore del campionato Primavera 1 con i viola.

Il suo futuro

Con tutta probabilità, scrive la testata, Sadotti sarà aggregato alla prima squadra per il ritiro estivo viola, per poi valutarne una possibile cessione in prestito. Ancora Toscana nel suo futuro?