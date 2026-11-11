Tre giovani talenti della Fiorentina protagonisti nei sei gol al Lussemburgo dell’Italia Under 17

L’Italia Under 17 dell’ex terzino e capitano della Fiorentina Manuel Pasqual inizia nel modo migliore il ciclo di gare di qualificazione agli Europei di categoria. Gli Azzurrini hanno sconfitto con un netto 6-0 il Lussemburgo in Armenia, ad Abovyan, nella prima gara del girone, nel quale l’Italia dovrà poi vedersela anche con Francia e i padroni di casa armeni. Per gli Azzurrini questi i marcatori: Scaglione, Elena, Sorrentino, Pipitò e Borsa, autore di una doppietta.

Barbone e Bernamonte la giocano tutta

Nella formazione azzurra hanno giocato titolari due calciatori della Fiorentina, rimasti in campo per tutta la gara: si tratta dei due classe 2010 Mattia Barbone, difensore centrale di recente impegnato anche in Youth League con la Primavera gigliata, e di Lorenzo Bernamonte, centrocampista classe 2010 che gioca con la formazione Under 18 viola. È invece subentrato al 65’ il centravanti Fortune Egharevba, classe 2010 anche lui. Per il giocatore arrivato in estate dall’Hellas Verona, finora 5 presenze e 6 reti in Under 18 e 4 presenze in Primavera.

Freschi di primo contratto

Bernamonte e Barbone hanno firmato il primo contratto da professionisti con la Fiorentina lo scorso agosto, e sono due elementi molto promettenti e tenuti in considerazione anche a livello nazionale. Per Bernamonte, cresciuto nel vivaio dell’Hellas Verona prima di passare alla Fiorentina, finora 9 presenze totali, 2 reti ed un assist con l’Under 18. Per Barbone invece 6 presenze e 2 reti con l’Under 18, 2 presenze in Youth League con la Primavera di Aurelio Andreazzoli.