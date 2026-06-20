Norton-Cuffy non è una priorità per il Napoli: Fiorentina, se non ora... quando?

Il terzino del Genoa Brooke Norton-Cuffy, obiettivo della Fiorentina nel caso si palesasse la partenza di Dodô, non rappresenta una priorità per il Napoli. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il Genoa avrebbe proposto nelle scorse settimane il terzino inglese al club azzurro, tornando a dialogarne anche di recente.

Il Napoli ora ha altre priorità

La dirigenza partenopea, però, non avrebbe approfondito il discorso, concentrando le proprie attenzioni su altre esigenze di mercato, come quella per il difensore centrale Mario Gila della Lazio.

E la Fiorentina…

Nonostante i rapporti tra Napoli e Genoa restino comunque molto intensi l'assenza per il momento di concorrenza sul giocatore inglese permetterebbe alla Fiorentina di anticipare altri eventuali pretendenti che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. Il Genoa valuta giocatore tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma i viola, muovendosi per tempo, potrebbero accordarsi sul costo cercando un'intesa. Resta da comprendere se quella di Norton-Cuffy rimarrà la prima scelta per la corsia destra della Fiorentina, ma l'occasione può essere delle più ghiotte per quel ruolo, dato che è stato uno dei migliori della scorsa annata dei rossoblù ed ha importanti margini di crescita in prospettiva futura.