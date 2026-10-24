Senza Aquilani e Favasuli, il Catanzaro affonda e gli segna contro un bel pezzo di ex Primavera viola

E dire che la passata stagione aveva sfiorato la clamorosa promozione in Serie A il Catanzaro, sotto la guida di Alberto Aquilani. I calabresi sono ripartiti però col piede sbagliato, ultimi in classifica in Serie B e al momento sotto in modo pesante contro l'Ascoli: parziale fermo addirittura sull'1-6, nonostante il vantaggio iniziale siglato da Koffi. A originare la rimonta ci ha pensato l'ex attaccante della Primavera viola Gabriele Gori, con un bel colpo di testa.

Ex Primavera dilagante

I marchigiani poi hanno preso il largo e il primo tempo si è chiuso sull'1-4, con una rete di un altro ex viola come Corradini, rigorista e capitano proprio sotto la guida di Aquilani. Nel finale doppietta addirittura per Gori che ha ritrovato la serie cadetta in questa stagione.