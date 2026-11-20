Firenze, in quanto città d'arte per antonomasia, spera che la Fiorentina sia rappresentata da giocatori di cui è facile innamorarsi grazie alle loro giocate ad alto effetto scenico. Accanto ad artisti del pallone, però, c'è bisogno anche di elementi di sostanza, dediti alla causa e che consentano alla squadra di avere basi solide oltre che notevoli qualità risolutrici. In questo senso, Marco Brescianini può essere estremamente utile.

Fiorentina come punto d'arrivo

Nei giorni scorsi, Brescianini ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a Radio Bruno lasciando in dote diversi spunti interessanti. Innanzitutto, la sensazione è che la piazza fino ad ora non lo abbia capito e apprezzato a dovere. Non è certo Gerrard o Lampard e avrà anche fornito qualche prestazione sottotono, ma in quanto a volontà di scegliere la Fiorentina e di darle tutto sé stesso è un giocatore difficilmente discutibile. Ha infatti dichiarato: "Ho accettato con gran voglia questo progetto, c'era da portare a termine il discorso salvezza lo scorso anno: ci siamo riusciti e non è stato facile, abbiamo tutti dei grandi meriti. Possibile addio in estate? Ci sono dinamiche che magari non conosco, ma per me la cosa più importante è sempre stata restare alla Fiorentina e far bene qui".

Generosità e voglia di migliorarsi

In un calcio fatto troppo spesso di bambini viziati e giocatori che si sentono arrivati troppo presto, Brescianini incarna l'esatto posto. Quando la squadra ha un problema da risolvere, ne fa sempre una questione collettiva. Emblematico il suo pensiero sulla grana dei gol subiti: "Sicuramente è un problema di squadra, non dobbiamo attaccare un reparto singolo: gli attaccanti sono i primi difensori". Quando gli viene chesto un giudizio sui suoi compagni di centrocampo, non azzarda critiche o suggerimenti che invece fa a sé stesso: "Devo migliorare sotto tutti gli aspetti". In chiusura, nel momento in cui gli viene chiesto del gol che tarda ad arrivare, mette ancora una volta la squadra al primo posto puntualizzando che, in caso di compagno messo meglio per calciare in porta, gradisce anche l'assist senza avere l'ossessione per la marcatura personale. Insomma: magari con "11 Brescianini" la Fiorentina non vince il campionato né lotta per l'Europa che conta, ma certamente esce dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto e di essere una squadra e non una sommatoria di individualità.