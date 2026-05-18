L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla stagione della squadra viola.

Le parole di Ripa

“Credo che Paratici propenda per un cambio in panchina, altrimenti non sarebbe arrivato alla fine della stagione per confermare Vanoli, lo avrebbe fatto prima. Il ds viola lo vede tutti i giorni, lo conosce bene, non ha bisogno di vederlo dall'inizio per capire cosa può fare o no Vanoli”.

Sul futuro

“Fare una rivoluzione completa è impossibile. Non la fa nessuno. Bisogna capire chi è il prossimo tecnico e con lui capire chi sono quei 12-13 giocatori da cui ripartire. Servono fare riflessioni razionali".