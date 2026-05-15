Da chi si riparte? I sei nomi (italiani) che alla base della Fiorentina che verrà

Il Corriere dello Sport fa il punto su quello che potrebbe essere il futuro della rosa della Fiorentina, che quest'estate è destinata a conoscere un'ampia rivoluzione.

A centrocampo

Che il nome di Fagioli sia nei pensieri dei dirigenti della Fiorentina come punto centrale della ripartenza ormai è cosa nota. Accanto a lui a centrocampo, coloro che potrebbero costituire la base per la squadra che verrà, sono Ndour e Mandragora.

Gli altri tre

Il quotidiano fa poi altri tre nomi che potrebbero far parte, per caratteristiche e percorso della Fiorentina del prossimo anno: Parisi, Ranieri e Comuzzo. Nonostante le difficoltà di questa stagione (soprattutto dell'ultimo), la società viola potrebbe considerarli al centro della base di ricostruzione.