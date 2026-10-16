Chiesa al Liverpool da comparsa: l'ex Fiorentina può tornare in Italia, c'è chi è pronto ad accoglierlo

L'avventura di Federico Chiesa al Liverpool è stato un vero e proprio fiasco. Arrivato dalla Juventus nell'estate del 2024, l'attaccante cresciuto nella Fiorentina non è mai riuscito a diventare un punto di riferimento della squadra. L'approdo in Inghilterra, più che il coronamento di una carriera, si sta trasformando in un esilio (che però potrebbe terminare a breve).

Richieste dalla Serie A

Stando a quello che riferisce CaughtOffside, sono tre le squadre in Serie A che sarebbero pronte a puntare su Chiesa. Si tratta di Inter, Atalanta e Lazio: in tutti e tre i casi, sarebbe un'ottima occasione per lui per rilanciarsi anche in chiave Nazionale. A maggior ragione dopo il ritorno di Roberto Mancini, che con Chiesa come protagonista ha vinto l'Europeo del 2021.

Inizio di stagione da corpo estraneo

Nelle ultime due stagioni, sembrava che i problemi di Chiesa al Liverpool dipendessero da un rapporto non proprio idilliaco con Arne Slot. Il tecnico olandese in estate è stato sostituito da Andoni Iraola, ma la musica non è cambiata. Anzi, è peggiorata: fuori dalla lista Champions, l'ex Fiorentina fin qui ha totalizzato la miseria di 2 minuti in campo (in Premier League, contro il Manchester City). Numeri che gli impongono di prendere in considerazione di cambiare aria.