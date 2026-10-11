Chiesa ultima ruota del carro al Liverpool: contro il City Iraola gli preferisce un esordiente

Federico Chiesa non ce la fa proprio a prendersi il Liverpool. Arrivato nell'estate 2024 dalla Juventus alla fine del mercato estivo, è sempre stato una riserva trovando raramente spazio con continuità. Sembrava che i problemi fossero con l'allora tecnico Arne Slot, ma dopo l'arrivo di Andoni Iraola le cose non sono cambiate.

Fuori dalla lista Champions

Con la nuova guida tecnica, sembrava che Chiesa avesse trovato un'intesa superiore rispetto a quella, mai del tutto sbocciata, con Slot. Le prime scelte di Iraola, però, hanno fatto capire che di certo Chiesa non fosse centrale nel suo progetto. Al momento di stilare la lista dei giocatori utilizzabili nella League Phase di Champions, infatti, l'ex Fiorentina è stato escluso.

Panchina nonostante le numerose assenze

Un duro colpo per Chiesa quello di non potersi rendere utile nella massima competizione europea, a cui va aggiunto quanto avvenuto oggi. Il Liverpool, di ritorno dopo la pausa per le Nazionali, ha in programma il big match contro il Manchester City. Emergenza piena dalla trequarti in avanti, con indisponibili Gakpo, Isak ed Ekitike oltre a Szoboszlai. Iraola, comunque, non ha puntato su Chiesa dal primo minuto. Anzi, gli ha preferito Lewis Koumas: attaccante classe 2005 all'esordio da titolare con i Reds. Un altro segnale evidente per il giocatore azzurro: a gennaio, per sperare di giocare con continuità e rientrare magari nel giro della Nazionale, deve cambiare aria.