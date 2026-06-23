I quattro casi da affrontare per Paratici. La Fiorentina si porta dietro il peso del passato

Giocatori in eccedenza fuori dal nuovo progetto tecnico. Ogni squadre ne ha e la Fiorentina non è certo immune da questo fenomeno.

Sono almeno quattro i casi sui quali dovrà spendere tempo ed energie il direttore sportivo viola, Paratici, per soddisfare le richieste dei singoli, ma anche per non rendere troppo complicato il lavoro di Grosso che dovrà gestire non più di 20, 25 calciatori.

I quattro

Questi quattro, secondo il Corriere Fiorentino sono Sottil, Nzola e Barak, giunti al loro ultimo anno di contratto con il club gigliato, ma anche Sohm, considerato evidentemente come un investimento sbagliato.

Sohm separato in casa

Lo svizzero ha soltanto sei mesi di permanenza in viola, ma a giudicare dalle difficoltà d’ambientamento emerse nel girone d’andata la possibilità di risparmiare i quasi 1,5 milioni previsti nel contratto fino al 2030 sembra preludere a una separazione, persino definitiva.

Di transito al Viola Park

Gli altri tre ormai sono abituati a ritrovarsi di transito nel centro sportivo di Bagno a Ripoli. Quindi saranno piazzati altrove non appena possibile e quando la stagione inizierà non si alleneranno con il resto del gruppo.