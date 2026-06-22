Monti: "Non capisco Beltran: se non mi sentissi gradito andrei subito via. Io darei un'altra chance a Sohm"

Durante il Pentasport di Radio Bruno, lo speaker radiofonico Gianfranco Monti ha commentato così alcune mosse di mercato della Fiorentina.

Su Beltran

“Non capisco l'atteggiamento di Beltran: se non mi sentissi gradito, in una situazione così, sarei il primo a decidere di andarmene. Pensavo però che avesse più mercato e che trovasse una squadra più facilmente: mi sembra impossibile che uno come lui in Europa non lo voglia nessuno. Ma se è sul mercato significa che Grosso lo ha visto giocare e non è contrario alla cessione”.

Su Koleosho e Sohm

“A Grosso prima gli dai i calciatori in mano e meglio è, Koleosho può essere il suo uomo, a me piace, è un giovane italiano che salta l'uomo e fa anche qualche gol. Ma io vorrei rivedere anche Sohm: a Parma ha fatto bene, ci penserei bene prima di darlo via”.