L'Italia Under 17 prepara la fase finale dell'Europeo: convocato un giovanissimo talento viola
C'è anche un po' di Fiorentina nell'Italia Under 17. La Nazionale azzurra, guidata dal ct Franceschini, volerà presto in Estonia dove si disputerà la fase finale dell'Europeo di categoria.
Che notizia per un giovanissimo viola
Per l'occasione, tra i convocati, c'è anche il giovanissimo Federico Croci. Il classe 2010 della Fiorentina giocherà da sotto età con la maglia azzurra.
La lista completa dei convocati
Portieri: Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce).
Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Lorenzo Dattilo (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Lorenzo Puricelli (Inter), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma).
Centrocampisti: Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge).
Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli).